Молодежная сборная Сербии обыграла поляков, улучшив шансы России на победу в группе 5

Матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы (U-21) Сербия – Польша завершился со счетом 1:0.

На 11-й минуте отличился полузащитник «Црвены Звезды» Велько Николич.

В группе 5 лидирует сборная России, набрав в девяти матчах 20 очков.

Команда Польши занимает вторую строчку, оставшись с 16 очками после восьми игр.

Если 13 октября российская молодежная сборная обыграет на выезде команду Латвии, то она гарантирует себе победу в группе и выход в финальную часть чемпионата Европы, который в следующем году пройдет в Венгрии и Словении.