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09 октября 20:54
автор: Виктор Шарафудинов

Молодежная сборная Сербии обыграла поляков, улучшив шансы России на победу в группе 5

Для попадания на чемпионат Европы команде Михаила Галактионова будет достаточно 13 октября обыграть в Риге сверстников из Латвии.

Матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы (U-21) Сербия – Польша завершился со счетом 1:0.

На 11-й минуте отличился полузащитник «Црвены Звезды» Велько Николич.

В группе 5 лидирует сборная России, набрав в девяти матчах 20 очков.

Команда Польши занимает вторую строчку, оставшись с 16 очками после восьми игр.

Если 13 октября российская молодежная сборная обыграет на выезде команду Латвии, то она гарантирует себе победу в группе и выход в финальную часть чемпионата Европы, который в следующем году пройдет в Венгрии и Словении.

Команда Сербии занимает четвертое место с 11 очками после девяти игр. У нее нет шансов преодолеть барьер отборочного турнира.

В финальный турнир выйдут девять победителей групп и пять лучших команд из числа занявших вторые места.

13 октября состоятся матчи Эстония – Сербия, Латвия – Россия и Польша – Болгария.

источник: «Советский спорт»
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