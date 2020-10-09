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09 октября 22:17
автор: Виктор Шарафудинов

Сафонова вызвали в национальную сборную России

Сегодня голкипер «Краснодара» помог «молодежке» одержать победу над эстонцами.

Пресс-служба национальной сборной России сообщила, что 21-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вызван в команду Станислава Черчесова

«После завершения матча отборочного цикла ЧЕ-2021 с Эстонией вратарь молодежной команды присоединился к сборной России. Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией», – сказано в сообщении.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Турция состоится 11 октября.

Сегодня Сафонов отыграл «на ноль» в матче молодежных команд России и Эстонии (4:0) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.

источник: РФС
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