Сафонова вызвали в национальную сборную России

Пресс-служба национальной сборной России сообщила, что 21-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вызван в команду Станислава Черчесова

«После завершения матча отборочного цикла ЧЕ-2021 с Эстонией вратарь молодежной команды присоединился к сборной России. Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией», – сказано в сообщении.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Турция состоится 11 октября.

Сегодня Сафонов отыграл «на ноль» в матче молодежных команд России и Эстонии (4:0) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.