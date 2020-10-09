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09 октября 22:35
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» интересуется сенегальским защитником «Болоньи» Мбайе

В активе африканца 128 матчей, пять голов и семь результативных передач в серии А.

Il Resto del Carlino сообщает, что московский «Спартак» интересуется 25-летним правым защитником «Болоньи» Ибраима Мбайе.

Факт переговоров подтвердил агент сенегальского футболиста. При этом источник утверждает, что в данный «Болонья» не заинтересована в продаже Мбайе, поскольку другие игроки, способные играть на правом фланге обороны, чилиец Гари Медель и голландец Митчелл Дейкс получили травмы.

В 2015 году «Болонья» заплатила миланскому «Интеру» 3,5 млн евро за переход Мбайе. В минувшем сезоне Ибраима провел 20 матчей в чемпионате Италии, сделав четыре голевые передачи.

источник: Il Resto del Carlino
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