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10 октября 08:05
автор: Владислав Корегин

Марцел Личка: При хорошей игре «Оренбург» имеет слабую реализацию своих моментов

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал ничейный результат со «СКА-Хабаровском» (2:2) в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги.

Отметим, что оренбургский клуб сыграл вничью в пятом матче кряду.

– Мы довольны нашей игрой в первом тайме. Игра была спокойная. Вторая половина встречи была быстрой с нашей стороны. Шли мячи за спину соперника. В этих пяти играх, что сыграли вничью, мы были близки к победе. Но реализация слабая при хорошей игре. Плюс каждый удар по нашим воротам это гол, – цитирует Личку официальный сайт ФНЛ.

После 14 туров «Оренбург» остается единственной командой лиги, которая до сих пор не потерпела ни одного поражения с момента начала турнира. Клуб набрал 30 очков и расположился на втором место в турнирной таблице.

13 октября подопечные Лички сыграют в гостях против «Чайки». Начало встречи – в 18:00 мск.

источник: ФНЛ
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