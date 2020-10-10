Марцел Личка: При хорошей игре «Оренбург» имеет слабую реализацию своих моментов

Отметим, что оренбургский клуб сыграл вничью в пятом матче кряду.

– Мы довольны нашей игрой в первом тайме. Игра была спокойная. Вторая половина встречи была быстрой с нашей стороны. Шли мячи за спину соперника. В этих пяти играх, что сыграли вничью, мы были близки к победе. Но реализация слабая при хорошей игре. Плюс каждый удар по нашим воротам это гол, – цитирует Личку официальный сайт ФНЛ.

После 14 туров «Оренбург» остается единственной командой лиги, которая до сих пор не потерпела ни одного поражения с момента начала турнира. Клуб набрал 30 очков и расположился на втором место в турнирной таблице.

13 октября подопечные Лички сыграют в гостях против «Чайки». Начало встречи – в 18:00 мск.