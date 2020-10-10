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10 октября 09:25
автор: Владислав Корегин

Агент форварда «Сассуоло» Бога: «Наполи» хотел купить Жереми, но клуб требовал за него больше денег

Агент Даниэль Бога, клиентом которого является его брат Жереми, выступающий за «Сассуоло», рассказал о сорвавшемся переходе нападающего в «Наполи».

– Теперь трансферный рынок закрылся, Жереми больше об этом не думает. Он концентрируется на своем выступлении за «Сассуоло». Прошло несколько недель с тех пор, как я разговаривал со спортивным директором «Наполи» – они делали все новые и новые предложения по игроку, однако «Сассуоло» отклонил их все, так как хотели получить больше денег за своего футболиста, – цитирует агента Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Наполи» был готов заплатить за 23-летнего ивуарийца 30 миллионов евро плюс отдать полузащитника Адама Унаса.

Бога выступает за «Сассуоло» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за «нероверди» 62 матча, забил 14 голов и отдал пять ассистов. Контракт игрока с командой рассчитан до конца июня 2022 года.

источник: Football Italia
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