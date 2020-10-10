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10 октября 21:14

Шенол Гюнеш: Со сборной России будем играть на стадионе «Галатасарая» в Стамбуле

Главный тренер турецкой команды сообщил, что матч Лиги наций против сборной России состоится в Стамбуле.

- Мы будем играть на стадионе «Галатасарая» в Стамбуле. Из-за пандемии трудно передвигаться, мы тоже подвергаем себя риску. В будущем планируем играть и в других городах, потому что нужно встретиться со всеми болельщиками, - приводит слова Гюнеша ТАСС.

Добавим, что матч пятого тура группового этапа Лиги наций Турция - Россия состоится 15 ноября, а в воскресенье, 11 октября, во встрече третьего тура российская сборная примет турецкую команду в Москве. Игра начнется 21:45 по московскому времени.

Отметим, после двух туров российская сборная, одержав две победы, занимает первое место в группе 3 Лиги B, турецкая команда, имея в активе одно очко занимает третью строчку.

источник: ТАСС
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