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10 октября 21:32

«Спартак» и «Динамо» интересуются македонским защитником «Спортинга»

Защитник «Спортинга» Стефан Ристовски попал в сферу интересов «Спартака» и «Динамо».

По информации А Вola, руководство лиссабонского клуба хочет получить за трансфер правого защитника от 2,5 до 3,5 миллиона евро.

Как отмечает португальское издание, на данный момент уже происходят переговоры между руководителями двух клубов и агентом Ристовски, поэтому весьма вероятно, что в ближайшие дни «Спортинга» получит официальное предложение о переходе македонского защитника.

Добавим, что в прошлом сезоне 28-летний македонец провел 21 встречу в составе «Спортинга» и записал на свой счет три голевые передачи.

источник: A Bola
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