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11 октября 10:10
автор: Юрий Нечаев

Кевин де Брюйне: У сборной Англии есть все для победы на ЧЕ-2020 и ЧМ-2022

Англичане не знают поражений на протяжении шести матчей подряд.

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мнением о сборной Англии.

Сегодня соперники сыграют в рамках группового этапа Лиги наций.

«Это очень молодая команда с огромным потенциалом. Думаю, им нужно нацелиться на победу на предстоящем Евро и чемпионате мира. У Англии есть та команда и те игроки, которые смогут это сделать», — цитирует бельгийца Goal.com.

Напомним, сборные Бельгии и Англии играют в группе 2 дивизиона А Лиги наций. В двух стартовых турах бельгийцы одержали две победы и с шестью очками возглавляют квартет. Англичане набрали четыре очка и расположились на второй позиции.

Матч Англия - Бельгия состоится сегодня, 11 октября, на стадионе «Wembley». Начало - в 19:00 по московскому времени.

источник: Goal.com
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