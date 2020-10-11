Анатолий Мещеряков: Кому нужны в это время товарищеские матчи?

- Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам УЕФА и ФИФА. Особенно по поводу Камано. Кому нужны в это время товарищеские матчи? Мы в России тут принимаем громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу и получается вот что, - приводит слова Мещерякова ТАСС.

Напомним, что ранее положительный тест на коронавирус сдал защитник «Локомотива» Мацей Рыбус, а также сомнительный результат показал тест голкипера Маринато Гилерме.