Сборная России сыграла вничью с Турцией

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. В составе российской команды голом отметился Антон Миранчук (28-я минута), у турецкой сборной отличился Кенан Караман (62).

После этой игры сборная России, впервые не победив, набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Турция с двумя очками занимает третье место.

В следующем туре российская команда сыграет дома против Венгрии, а турецкая сборная на своем поле встретится с Сербией.

Лига наций

Групповой этап

3-й тур

Россия – Турция – 1:1 (1:0)