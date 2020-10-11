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11 октября 23:34
автор: Андрей Ефимов

Сборная России сыграла вничью с Турцией

Футболисты сборной России не смогли обыграть команду Турции в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги наций.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. В составе российской команды голом отметился Антон Миранчук (28-я минута), у турецкой сборной отличился Кенан Караман (62).

После этой игры сборная России, впервые не победив, набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Турция с двумя очками занимает третье место.

В следующем туре российская команда сыграет дома против Венгрии, а турецкая сборная на своем поле встретится с Сербией.

Лига наций
Групповой этап
3-й тур

Россия – Турция – 1:1 (1:0)

Голы: Миранчук, 28. – Караман, 62.

Россия: Шунин, Кудряшов, Семенов, Караваев, Жирков, Ионов (Мостовой, 71), Оздоев, Зобнин, Кузяев (Черышев, 59), Миранчук (Газинский, 70), Дзюба.

Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Мераш, Кабак, Чалханоглу, Текдемир (Йокушлу, 80), Караджа (Ундер, 46), Туфан, Караман, Йылмаз.

Предупреждения: Текдемир (27), Семенов (40), Ундер (48), Кабак (74).

источник: «Советский спорт»
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