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11 октября 23:46

Дания в гостях разгромила Исландию

Футболисты сборной Дании одержали победу над командой Исландии в выездном матче третьего тура группового раунда Лиги наций.

Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур» и завершилась со счетом 3:0 в пользу датчан, в составе которых голами отметились Рунар Сигурьоунссон (45-я минута), Кристиан Эриксен (46) и Роберт Сков (61).

После этой игры Дания, одержавшая первую победу на турнире, набрала четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы 2 Лиги А, Исландия, проиграв все три матча, занимает четвертую строчку.

В следующем туре Дания в гостях сыграет против Англии, а Исландия дома встретится со Бельгией.

источник: «Советский спорт»
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