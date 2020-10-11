Дания в гостях разгромила Исландию

Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур» и завершилась со счетом 3:0 в пользу датчан, в составе которых голами отметились Рунар Сигурьоунссон (45-я минута), Кристиан Эриксен (46) и Роберт Сков (61).

После этой игры Дания, одержавшая первую победу на турнире, набрала четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы 2 Лиги А, Исландия, проиграв все три матча, занимает четвертую строчку.

В следующем туре Дания в гостях сыграет против Англии, а Исландия дома встретится со Бельгией.