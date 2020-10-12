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12 октября 00:34

Шенол Гюнеш: В матче со сборной России мы были ближе к победе

Главный тренер сборной Турции прокомментировал ничейный результат в матче Лиги наций против России (1:1).

- Мы играли на победу. Да, против Дзюбы в верховых единоборствах на протяжении первого тайма действовали слабо, зато вторая половина прошла по-другому, так что ближе к победе были мы. Я очень доволен сегодня действиями своих игроков, - приводит слова Гюнеша официальный сайт УЕФА.

Напомним, что после этой игры сборная России, впервые не победив, набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Турция с двумя очками занимает третье место. В следующем туре российская команда сыграет дома против Венгрии, а турецкая сборная на своем поле встретится с Сербией.

источник: UEFA (УЕФА)
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