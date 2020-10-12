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12 октября 01:49

Владимир Быстров: Дали почувствовать туркам, что они могут играть в футбол и поплатились за это

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал ничью в матче с Турцией (1:1).

- Способны сыграть лучше с венграми. За счет чего? За счет игроков, за счет того, что будем играть не 45 минут, а хотя бы 75. Просто, выходить надо из раздевалки с таким же настроем, как в первом тайме. Турки бы тогда почувствовали бы, что они здесь лишние и просто смирились бы со своим поражением. А так мы им дали почувствовать, что они могут играть в футбол, за это и поплатились, - сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что после этой игры сборная России, впервые не победив, набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Турция с двумя очками занимает третье место. В следующем туре российская команда сыграет дома против Венгрии, а турецкая сборная на своем поле встретится с Сербией.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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