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12 октября 14:55
автор: Владислав Корегин

Анатолий Бышовец: В игре с Турцией нашей сборной не хватило вариативности в атакующих действиях

Заслуженный тренер СССР прокомментировал ничейный результат сборной России в игре с Турцией (1:1) в рамках Лиги Наций.

Отметим, что после трех туров подопечные Станислава Черчесова занимают первое место в своей группе, набрав семь очков.

– Нашей команде не хватало умения вовремя применять игровую аритмию и вариативности в атакующих действиях, осмысленности при игре в нападении. И, конечно, не оправдалась тактика навесов на Дзюбу. К тому же удачно играли в данных эпизодах и центральные защитники соперников, – цитирует Бышовца «РИА Новости».

В следующем туре сборная России сыграет дома против Венгрии. Встреча состоится 14 октября в 21:45 мск.

источник: «РИА Новости»
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