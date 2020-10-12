Анатолий Бышовец: В игре с Турцией нашей сборной не хватило вариативности в атакующих действиях

Отметим, что после трех туров подопечные Станислава Черчесова занимают первое место в своей группе, набрав семь очков.

– Нашей команде не хватало умения вовремя применять игровую аритмию и вариативности в атакующих действиях, осмысленности при игре в нападении. И, конечно, не оправдалась тактика навесов на Дзюбу. К тому же удачно играли в данных эпизодах и центральные защитники соперников, – цитирует Бышовца «РИА Новости».

В следующем туре сборная России сыграет дома против Венгрии. Встреча состоится 14 октября в 21:45 мск.