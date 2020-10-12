ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 15:20
автор: Владислав Корегин

«Тамбов» подписал экс-защитника «Оренбурга» Шахова

Центральный защитник Виталий Шахов перебрался в «Тамбов», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 29-летний россиянин присоединился к команде на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. В «Тамбове» он будет выступать под 13-м номером.

Последним клубом в карьере Шахова был «Оренбург», за который он выступал с июля 2018 года. В общей сложности он провел за них 30 матчей, отдав три ассиста.

Ранее футболист защищал цвета «Факела», «Тосно», «Балтики», «Томи», «Армавира» и новороссийского «Черноморца».

источник: ФК «Тамбов»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Россию и Венгрию рассудит англичанинРоссия и Турция сыграли вничьюМорозова и Багин одержали победу на этапе КР в Москве в танцах на льдуЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именемБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика