«Тамбов» подписал экс-защитника «Оренбурга» Шахова

Отмечается, что 29-летний россиянин присоединился к команде на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. В «Тамбове» он будет выступать под 13-м номером.

Последним клубом в карьере Шахова был «Оренбург», за который он выступал с июля 2018 года. В общей сложности он провел за них 30 матчей, отдав три ассиста.

Ранее футболист защищал цвета «Факела», «Тосно», «Балтики», «Томи», «Армавира» и новороссийского «Черноморца».