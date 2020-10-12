«Тамбов» подписал экс-защитника «Оренбурга» Шахова

Отмечается, что 29-летний россиянин присоединился к команде на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. В «Тамбове» он будет выступать под 13-м номером.
Последним клубом в карьере Шахова был «Оренбург», за который он выступал с июля 2018 года. В общей сложности он провел за них 30 матчей, отдав три ассиста.
Ранее футболист защищал цвета «Факела», «Тосно», «Балтики», «Томи», «Армавира» и новороссийского «Черноморца».
ВИТАЛИЙ ШАХОВ ПОПОЛНИЛ СОСТАВ «ТАМБОВА»! 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) October 12, 2020
Соглашение с экс-защитником «Оренбурга» рассчитано на два года ✍️
Выступать за нашу команду новобранец будет под 13-м номером (#13).
Добро пожаловать в «Тамбов», Виталий! 🙌🏻
Подробности ➡ https://t.co/87H01bADED pic.twitter.com/EvtaACS2m6