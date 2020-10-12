Александр Медведев: Матч сборной России с Турцией прошел на встречных курсах

– Игра прошла на встречных курсах, во втором тайме турецкая команда создала много моментов, в том числе попала в перекладину, но и наши ребята не сумели реализовать свои моменты. Следующий матч против сборной Венгрии очень важен с точки зрения турнирного положения и последующей жеребьевки на чемпионат мира, – цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что вчера в составе сборной России вышли шесть игроков, представляющие «Зенит» – защитники Вячеслав Караваев и Юрий Жирков, полузащитники Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Андрей Мостовой, а также форвард Артем Дзюба.

После трех туров подопечные Станислава Черчесова занимают первое место в своей группе, набрав семь очков. Следующим соперником команды станет Венгрии. Встреча состоится 14 октября в Москве.