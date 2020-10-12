ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 15:35
автор: Владислав Корегин

Александр Медведев: Матч сборной России с Турцией прошел на встречных курсах

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча Лиги Наций между сборными России и Турции (1:1).

– Игра прошла на встречных курсах, во втором тайме турецкая команда создала много моментов, в том числе попала в перекладину, но и наши ребята не сумели реализовать свои моменты. Следующий матч против сборной Венгрии очень важен с точки зрения турнирного положения и последующей жеребьевки на чемпионат мира, – цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что вчера в составе сборной России вышли шесть игроков, представляющие «Зенит» – защитники Вячеслав Караваев и Юрий Жирков, полузащитники Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Андрей Мостовой, а также форвард Артем Дзюба.

После трех туров подопечные Станислава Черчесова занимают первое место в своей группе, набрав семь очков. Следующим соперником команды станет Венгрии. Встреча состоится 14 октября в Москве.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дмитрий Михайлов: программа Трусовой будет со временем усложнятьсяNASA запустит очередную пилотируемую миссию к МКС в ноябреТеневой бан в Instagram: что это такое и как с этим бороться?Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именем
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика