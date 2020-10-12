«Челси» поборется с «Ювентусом» за Алабу

Согласно информации Sport1, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард видит в 28-летнем австрийце усиление оборонительной линии своей команды. Таким образом, лондонский клуб составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за футболиста, способного сыграть на любой позиции в защите.

Также игрок входит в сферу интересов «Барселоны» и «Реала». Сам Алаба не против сменить клуб следующим летом, чтобы получить новый вызов в своей карьере после десяти лет, проведенных в составе мюнхенцев.

Ранее появилась информация, что Алаба договорился о переходе в «Ювентус» следующим летом в статусе свободного агента.