Рохо может вернуться в «Спартак»

По информации Futaa, 30-летний аргентинец может быть арендован «Спартаком» до конца сезона. Также у футболиста есть варианты с продолжением карьеры в «Эстудиантесе» и лиссабонском «Спортинге».

Напомним, что Рохо перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из лиссабонского клуба за 20 миллионов евро. За это время он сыграл в 122 матчах, забив два гола и отдав четыре ассиста.

Вторую половину минувшего сезона защитник провел в «Эстудиантесе».

В период с января 2011-го по июль 2012 года Рохо выступал за «Спартак» (2011-2012), приняв участие в 17 поединках, отметившись забитым мячом и результативной передачей.