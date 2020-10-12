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12 октября 17:25
автор: Владислав Корегин

Рохо может вернуться в «Спартак»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может оказаться в чемпионате России.

По информации Futaa, 30-летний аргентинец может быть арендован «Спартаком» до конца сезона. Также у футболиста есть варианты с продолжением карьеры в «Эстудиантесе» и лиссабонском «Спортинге».

Напомним, что Рохо перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из лиссабонского клуба за 20 миллионов евро. За это время он сыграл в 122 матчах, забив два гола и отдав четыре ассиста.

Вторую половину минувшего сезона защитник провел в «Эстудиантесе».

В период с января 2011-го по июль 2012 года Рохо выступал за «Спартак» (2011-2012), приняв участие в 17 поединках, отметившись забитым мячом и результативной передачей.

источник: Futaa
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