«Барселона» планирует подписать защитника «Манчестер Сити» Гарсию в зимнее трансферное окно

Согласно информации Manchester Evening News, руководство каталонского клуба намерено вернуться к приобретению 19-летнего испанца в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что «сине-гранатовые» надеются воспользоваться тем, что у игрока истекает контракт с «горожанами» в июне 2021 года – таким образом, англичане попытаются продать своего футболиста, чтобы попытаться заработать хоть какие-то деньги. Иначе защитник покинет команду на правах свободного агента.

Напомним, что Гарсия является воспитанником академии «Барселоны». В «Манчестер Сити» он перешел летом 2017 года. В общей сложности он отыграл за команду 25 матчей, отдав один ассист.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 16 миллионов евро.