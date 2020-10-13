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13 октября 12:35
автор: Владислав Корегин

Ауар не перешел в «Ювентус» из-за отказа Бернардески выступать за «Лион»

Центральный полузащитник «Лиона» Уссем Ауар мог перейти в «Ювентус» в прошедшее трансферное окно.

По информации France Football, клубы уже договорились о переходе французского хавбека за 50 миллионов евро, а также включении в сделку полузащитника Федерико Бернардески, который должен был отправиться в аренду на сезон, однако итальянец отказался от выступлений в чемпионате Франции.

22-летний Ауар является воспитанником академии «Лиона». За взрослую команду он провел 141 матч, забил 25 голов и отдал 27 ассистов. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Что касается Бернардески, то 26-летний игрок выступает за «Ювентус» с июля 2017 года. На его счету 108 игр за «бьянконери», отличившись десятью забитыми мячами и 15 результативными передачами. Соглашение футболиста с туринцами истекает летом 2022-го.

источник: France Football
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