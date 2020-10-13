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13 октября 13:30
автор: Владислав Корегин

«Енисей» в гостях минимально победил у «СКА-Хабаровска»

Победу красноярцам принес точный удар Песикова.

Футболисты «Енисея» одержали минимальную победу над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги.

Единственный гол в игре был забит на десятой минуте усилиями полузащитника Евгения Песикова, точно пробившего по ворота голкипера соперников Игоря Обухова.

Благодаря этой победе красноярский клуб набрал 20 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. Хабаровчане идут на 14-й строчке (18 очков).

В следующем туре «Енисей» сыграет дома с «Чайкой», а «СКА-Хабаровск» отправится в гости к «Нижнему Новгороду».

Первенство ФНЛ

15-й тур

«СКА-Хабаровск» – «Енисей» (Красноярск) – 0:1 (0:1)

Гол: Песиков, 10.

источник: «Советский спорт»
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