Зе Луиш: Пришел в «Локомотив», чтобы снова стать чемпионом

- Сейчас я чувствую, что вернулся домой. Мне очень комфортно в России, я рад снова быть здесь. Когда выхожу на улицу и ощущаю этот холод, он вызывает у меня приятное чувство ностальгии.

«Локомотив» - большой клуб, поэтому думал недолго. Когда узнал об интересе «Локомотива», сразу сказал, что хочу присоединиться к большому клубу, который играет в Лиге чемпионов и каждый год борется за титул.

Я пришел в «Локомотив», чтобы стать чемпионом снова. Каждый год я хочу быть чемпионом, потому что это большой клуб. Нужно ставить такие цели. Иначе мыслить нельзя, - цитирует Зе Луиша пресс-служба железнодорожников.

Напомним, 6 октября 29-летний форвард подписал контракт со столичным клубом до 2023 года. Зе Луиш перешел в «Локомотив» из «Порту», за который в прошлом сезоне провел 31 матч и забил десять мячей.