Германия на своем поле не смогла обыграть Швейцарию

Встреча прошла в Кельне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счетом 3:3. В составе швейцарской команды голами отметились Марио Гавранович (5-я и 56-я минуты) и Ремо Фройлер (26), у немецкой сборной отличились Тимо Вернер (28), Кай Хаверц (55) и Серж Гнабри (60).

После этой игры Германия набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Швейцария, имея в активе два очка, занимает четвертое место.

В следующем туре Германия на своем поле сыграет против команды Украины, а Швейцария дома встретится с Испанией.