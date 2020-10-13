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13 октября 23:36

Германия на своем поле не смогла обыграть Швейцарию

Футболисты сборной Германии сыграли вничью с командой Швейцарии в домашнем матче четвертого тура Лиги Наций.

Встреча прошла в Кельне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счетом 3:3. В составе швейцарской команды голами отметились Марио Гавранович (5-я и 56-я минуты) и Ремо Фройлер (26), у немецкой сборной отличились Тимо Вернер (28), Кай Хаверц (55) и Серж Гнабри (60).

После этой игры Германия набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Швейцария, имея в активе два очка, занимает четвертое место.

В следующем туре Германия на своем поле сыграет против команды Украины, а Швейцария дома встретится с Испанией.

источник: «Советский спорт»
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