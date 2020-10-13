Кай Хаверц: В матче со Швейцарией продемонстрировали характер

- Это была трудная игра для нас. Мы все еще молоды и продолжаем расти как команда. Очень рад играть с Вернером и Гнабри, они быстрые и талантливые игроки, которые облегчают мне жизнь.

Мы продемонстрировали характер и хорошо провели в второй тайм. Иногда стоило умнее и надежнее сыграть в обороне, - приводит слова Хаверца официальный сайт УЕФА со ссылкой на ARD.

После этой игры Германия набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Швейцария, имея в активе два очка, занимает четвертое место.