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14 октября 01:44

Андрей Шевченко: Не считаю победу над Испанией чудом

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу команды в домашнем матче Лиги наций против Испании (1:0).

- Хочу поблагодарить ребят за ту самоотдачу, за их усилия, потому что они проделали сегодня невероятный объем работы. Играть с такой командой и добиться результата в ситуации, в которой мы оказались, это очень много значит. Я не считаю эту победу чудом. Чтобы добиваться успеха, надо играть с таким настроем в каждом матче. Я оптимист и надеюсь, что мои самые громкие победы впереди, - приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.

Добавим, что после этой игры Украина набрала шесть очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Испания, потерпев первое поражение на турнире, с семью очками продолжает занимать первое место.

источник: UEFA (УЕФА)
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