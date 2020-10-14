Андрей Шевченко: Не считаю победу над Испанией чудом

- Хочу поблагодарить ребят за ту самоотдачу, за их усилия, потому что они проделали сегодня невероятный объем работы. Играть с такой командой и добиться результата в ситуации, в которой мы оказались, это очень много значит. Я не считаю эту победу чудом. Чтобы добиваться успеха, надо играть с таким настроем в каждом матче. Я оптимист и надеюсь, что мои самые громкие победы впереди, - приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.

Добавим, что после этой игры Украина набрала шесть очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Испания, потерпев первое поражение на турнире, с семью очками продолжает занимать первое место.