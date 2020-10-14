Даниэль Кормье: Не знаю ни одного бойца, который смог бы победить Хабиба

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова.

По его словам, уроженец Дагестана, владеющий титулом в легком весе, уйдет из ММА в статусе непобежденного спортсмена.

«Думаю, этот парень завершит карьеру без поражений. Я не знаю ни одного бойца, который смог бы победить его», – цитирует американца MMA Junkie.

24 октября 32-летний Нурмагомедов сразится с американцем Джастином Гэтжи. Их бой возглавит турнир UFC 254.