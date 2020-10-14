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14 октября 10:33
автор: Артур Гичунцев

Даниэль Кормье: Не знаю ни одного бойца, который смог бы победить Хабиба

В данный момент на его счету 28 боев и 28 побед.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова.

По его словам, уроженец Дагестана, владеющий титулом в легком весе, уйдет из ММА в статусе непобежденного спортсмена.

«Думаю, этот парень завершит карьеру без поражений. Я не знаю ни одного бойца, который смог бы победить его», – цитирует американца MMA Junkie.

24 октября 32-летний Нурмагомедов сразится с американцем Джастином Гэтжи. Их бой возглавит турнир UFC 254.

источник: «Советский спорт»
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