Александр Точилин: Назначение Шварца читалось, но мне, как российскому тренеру, обидно

- После прежнего опыта руководство «Динамо», видимо, решило бросить свой взгляд за рубеж. Этот ход читался, но мне, как российскому тренеру, обидно (что был сделан такой выбор). Я считаю, что у нас есть специалисты как минимум не хуже, и эти тренеры так же могли дать результат «Динамо», - цитирует Точилина «РИА Новости».

Напомним, что в среду «Динамо» официально объявило о назначении 41-летнего немецкого специалиста на должность главного тренера. Помогать немцу будут Волкан Булут и Андрей Воронин.

Добавим, что динамовцы занимают шестое место, набрав 17 очков в десяти матчах чемпионата. 18 октября они сыграют в гостях с ЦСКА.