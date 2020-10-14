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14 октября 21:22

Александр Точилин: Назначение Шварца читалось, но мне, как российскому тренеру, обидно

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера команды.

- После прежнего опыта руководство «Динамо», видимо, решило бросить свой взгляд за рубеж. Этот ход читался, но мне, как российскому тренеру, обидно (что был сделан такой выбор). Я считаю, что у нас есть специалисты как минимум не хуже, и эти тренеры так же могли дать результат «Динамо», - цитирует Точилина «РИА Новости».

Напомним, что в среду «Динамо» официально объявило о назначении 41-летнего немецкого специалиста на должность главного тренера. Помогать немцу будут Волкан Булут и Андрей Воронин.

Добавим, что динамовцы занимают шестое место, набрав 17 очков в десяти матчах чемпионата. 18 октября они сыграют в гостях с ЦСКА.

источник: «РИА Новости»
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