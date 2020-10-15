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15 октября 00:52

Деян Ловрен: Вы играете хорошо, а Франция выигрывает

Защитник сборной Хорватии прокомментировал поражение в домашнем матче группового этапа Лиги наций с Францией (1:2).

- Мы плохо провели первую четверть часа, но приложили усилия и играли все лучше и лучше по ходу матча. Но вот как обстоит дело с командой Франции, ей нужен только один шанс, вы должны всегда сохранять концентрацию. Против них неприятно играть. Вы хорошо играете, а они выигрывают. Это послужит для нас уроком, - цитирует Ловрена пресс-служба УЕФА.

Добавим, что после этой игры Франция набрала десять очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы 3 Лиги А, Хорватия с тремя очками расположилась на третьем месте.

В следующем туре хорваты в гостях сыграют с командой Швеции, а французы на выезде встретятся со сборной Португалии.

источник: UEFA (УЕФА)
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