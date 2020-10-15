Френки де Йонг: Игроки сборной Италии получили меньше свободы в атаке по сравнению с прошлым матчем

– Мы имели хороший план на игру. Соперник имел слишком много пространства в предыдущей встрече с нами, поэтому мы позаботились о том, чтобы они не получили столько свободы в этот раз. Думаю, что нам следовало извлечь из этой встречи больше, чем ничью. Однако мы по-прежнему остаемся хорошей командой, – цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

После четырех туров сборная Нидерландов с пятью очками расположилась на третьем месте в турнирной таблице своей группы. В следующем матче «оранжевые» на своем поле примут Боснию. Встреча пройдет 15 ноября в 20:00 мск.