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15 октября 09:07
автор: Владислав Корегин

Френки де Йонг: Игроки сборной Италии получили меньше свободы в атаке по сравнению с прошлым матчем

Центральный полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг подвел итоги матча группового этапа Лиги Наций с Италией (1:1).

– Мы имели хороший план на игру. Соперник имел слишком много пространства в предыдущей встрече с нами, поэтому мы позаботились о том, чтобы они не получили столько свободы в этот раз. Думаю, что нам следовало извлечь из этой встречи больше, чем ничью. Однако мы по-прежнему остаемся хорошей командой, – цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

После четырех туров сборная Нидерландов с пятью очками расположилась на третьем месте в турнирной таблице своей группы. В следующем матче «оранжевые» на своем поле примут Боснию. Встреча пройдет 15 ноября в 20:00 мск.

источник: UEFA (УЕФА)
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