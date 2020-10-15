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15 октября 13:21
автор: Владислав Корегин

Вендел: Перед переходом в «Зенит» я переписывался с Малкомом – он рассказал много хорошего о клубе

Новичок «Зенита» Вендел поделился первыми впечатлениями от своего перехода в петербургский клуб.

– Чувствую себя отлично, меня очень хорошо приняли в команде. Это поможет мне скорее адаптироваться здесь. До своего перехода я переписывался с Малкомом, задавал ему вопросы о команде, клубе. И он рассказал мне много хорошего о «Зените». Сегодня, в свой первый день здесь, начинаю в этом убеждаться! – цитирует Вендела пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что 6 октября «Зенит» объявил о приобретении 23-летнего бразильца у лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. Игрок подписал с российской командой пятилетний контракт и будет выступать под 20-м номером.

В составе «Спортинга» Вендел провел 79 матчей, забил шесть голов и отдал восемь ассистов. Ранее он защищал цвета «Флуминенсе».

источник: ФК «Зенит»
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