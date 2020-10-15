ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 октября 14:25
автор: Владислав Корегин

Кристиан Вьери: В матче против «Интера» Ибрагимович выйдет с сигаретой во рту

Бывший нападающий «Милана» и «Интера» Кристиан Вьери уверен, что форвард Златан Ибрагимович будет полностью готов к матчу с «нерадзурри».

Напомним, что миланское дерби в рамках четвертого тура серии А состоится 17 октября в 19:00 мск.

– Его опыт не имеет себе равных и охватывает все. Техника, видение игры, забивание голов – он повышает уровень каждого своего партнера и после карантина будет только сильнее. Поверьте мне, он будет играть в дерби с сигаретой во рту, – цитирует Вьери La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 39-летний швед пропустил последние матчи «Милана» из-за положительного теста на коронавирус. В данный момент, игрок тренируется в общей группе.

источник: La Gazzetta dello Sport
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Клубок противоречий и прыжок веры. Выводы из матча России и ВенгрииHyundai начинает строительство центра электромобилей в СингапуреСтала известна дата выпуска нового Lada Largus«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикиниРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Лука Джорджевич: Мне не удалось проявить себя в «Локомотиве» из-за серьезной травмы
Новичок «Арсенала» Лука Джорджевич поделился эмоциями от своего возвращения в тульский клуб.
15.10.2020 15:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
Экономика футбола: Кто больше всех потратил на трансферы
Футбольные клубы Англии в летнее трансферное окно потратили на покупку игроков чуть более 1,25 миллиарда долларов, команды из России - 75,7 миллиона, сообщается в обзоре международного трансферного рынка, опубликованном на официальном сайте ФИФА.
Сергей Балахнин: Я склонен назвать результат с Венгрией объективным для нашей сборной
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил игру национальной команды в матче против Венгрии (0:0) в рамках группового этапа Лиги наций.
15.10.2020 14:36
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кристиан Вьери: В матче против «Интера» Ибрагимович выйдет с сигаретой во рту
Бывший нападающий «Милана» и «Интера» Кристиан Вьери уверен, что форвард Златан Ибрагимович будет полностью готов к матчу с «нерадзурри».
15.10.2020 14:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Астана» подтвердила факт переговоров с Тихоновым
Футбольный клуб «Астана» подтвердил информацию о возможном назначении главным тренером команды российского специалиста Андрея Тихонова.
15.10.2020 14:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович подписал контракт с «Факелом»
Центральный защитник Неманья Пейчинович стал игроком «Факела», сообщает пресс-служба воронежского клуба.
15.10.2020 13:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Источник: «Краснодар» может подписать Ионова за 3,5-4 млн евро
Фланговый полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов может продолжить карьеру в «Краснодаре».
15.10.2020 13:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вендел: Перед переходом в «Зенит» я переписывался с Малкомом – он рассказал много хорошего о клубе
Новичок «Зенита» Вендел поделился первыми впечатлениями от своего перехода в петербургский клуб.
15.10.2020 13:21
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дмитрий Галямин: Сейчас появилась надежда, что при Шварце «Динамо» заиграет в качественный футбол
Бывший защитник сборных СССР и России поделился мнением по поводу назначения Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».
15.10.2020 13:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Андрей Тихонов: С «Астаной» сейчас идет переговорный процесс
Российский тренер Андрей Тихонов подтвердил информацию о том, что в ближайшее время он может возглавить «Астану».
15.10.2020 12:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
Стали известны лучшие игроки ФНЛ по итогам сентября
Официальный сайт Футбольной национальной лиги сообщил о том, что голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Анисимов стал лучшим игроками турнира в сентябре.
15.10.2020 12:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика