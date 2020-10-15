Кристиан Вьери: В матче против «Интера» Ибрагимович выйдет с сигаретой во рту

Напомним, что миланское дерби в рамках четвертого тура серии А состоится 17 октября в 19:00 мск.

– Его опыт не имеет себе равных и охватывает все. Техника, видение игры, забивание голов – он повышает уровень каждого своего партнера и после карантина будет только сильнее. Поверьте мне, он будет играть в дерби с сигаретой во рту, – цитирует Вьери La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 39-летний швед пропустил последние матчи «Милана» из-за положительного теста на коронавирус. В данный момент, игрок тренируется в общей группе.