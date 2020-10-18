Сергей Подпалый: Постараемся, чтобы Джорджевич, Луценко и Панченко играли вместе

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:0) на стадионе «Арсенал» в Туле.

– Игра не совсем получилась, особенно во втором тайме, – приводит слова Подпалого корреспондент «Советского спорта» Дмитрий Аполоник. – Первый тайм был неплохой, были хорошие моменты, контроль мяча, могли забить еще пару голов. Во втором тайме, учитывая встречный ветер, было непросто выходить из обороны, выбить мяч. Хотя мы просили контролировать мяч, чтобы он лежал внизу. Боялись пропустить и сыграли по счету. Но даже во втором тайме выходили и один на один, и два в одного, могли увеличить преимущество. Было сложно бороться с навесами, было много борьбы вверху, но справились. Давно не играли на ноль.

– Как оцените игру новичков?

– Я остался доволен. В атаке хорошо обостряли Панченко и Джорджевич, в обороне Рассказов уверенно сыграл, учитывая, что это его первая игра.

– Рассматриваете ли вы в атаке связку Джорджевич — Луценко?

– Дай Бог, чтобы Женя побыстрее поправился. У нас будет хорошая группа атаки: – Джорджевич, Луценко и Панченко. Будем стараться, чтобы они вместе играли.

– Как поможет эта победа в эмоциональном плане?

– После победы всегда легче восстанавливаться, готовиться к играм. Сейчас надо серьезно подготовиться к кубковой игре, хоть соперник и из первой лиги, расслабляться нельзя. Есть пара дней до игры, посмотрим, кто готов будет после травм.