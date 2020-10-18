Защитнику «Ливерпуля» Виргилу ван Дейку потребуется операция на колене.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сроки восстановления голландца не называются, но существует вероятность, что 29-летний футболист может пропустить остаток сезона.
Напомним, ван Дейк получил повреждение в матче пятого тура АПЛ против «Эвертона» (2:2). Защитник не смог продолжить игру после столкновения с голкипером «ирисок» Джорданом Пикфордом.
В текущем сезоне ван Дейк провел за «Ливерпуль» восемь матчей и забил один гол.