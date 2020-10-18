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18 октября 21:54
автор: Юрий Нечаев

Ван Дейку потребуется операция на колене

Футболист может пропустить остаток сезона.

Защитнику «Ливерпуля» Виргилу ван Дейку потребуется операция на колене.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сроки восстановления голландца не называются, но существует вероятность, что 29-летний футболист может пропустить остаток сезона.

Напомним, ван Дейк получил повреждение в матче пятого тура АПЛ против «Эвертона» (2:2). Защитник не смог продолжить игру после столкновения с голкипером «ирисок» Джорданом Пикфордом.

В текущем сезоне ван Дейк провел за «Ливерпуль» восемь матчей и забил один гол.

источник: ФК «Ливерпуль»
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