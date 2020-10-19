«Спартак» хотел приобрести защитника «Ромы» Бруно Переса

Согласно информации TMW, красно-белые рассматривали кандидатуру 30-летнего бразильца в качестве усиления правого фланга обороны. Отмечается, что москвичи предложили за футболиста два миллиона евро, а также зарплату в размере 500 тысяч евро.

В конечном счете, римский клуб отказался отпускать своего игрока в Россию, решив сохранить бразильца в команде как минимум до зимы.

Перес выступает в «Роме» с июля 2017 года. В составе «волков» он провел 90 матчей, забил четыре гола и отдал восемь ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в три миллиона евро.