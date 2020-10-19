«Мои действия не были преднамеренными». Грулев извинился перед Карповым за нанесенную травму (видео)

Напомним, что на 16-й минуте встречи 21-летний вингер в воздушной борьбе случайно ударил игрока обороны армейцев по лицу. После чего у Карпова пошла кровь, и он был заменен. Позднее выяснилось, что 18-летний защитник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

– Мои действия не были преднамеренными, я не хотел нанести Карпову травму. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления, чтобы как можно быстрее восстановился и вернулся на поле, – цитирует Грулева пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» уступило ЦСКА со счетом 1:3 и опустилось на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Армейцы с 22 очками идут на третьей строчке.