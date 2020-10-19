Юрген Клопп: Команда будет ждать возвращение ван Дейка на поле, как хорошая жена ждет мужа с тюрьмы

– Конечно, мы находимся с Вирджилом на связи. Мы рядом с ним, он это знает, и мы будем ждать его, как хорошая жена ждет мужа с тюрьмы, и тем временем сделаем все, что в наших силах, чтобы облегчить ему задачу, насколько это возможно.

Совершенно ясно, что теперь он будет вне игры какое-то время. Честно говоря, мы не хотим устанавливать какие-либо сроки восстановления, но понятно, что его отсутствие будет довольно долгим, – цитирует Клоппа портал Goal.

Ранее мерсисайдский клуб подтвердил, что медицинское обследование выявило у 29-летнего защитника разрыв крестообразной связки колена. Ориентировочно на восстановление может уйти семь-восемь месяцев.