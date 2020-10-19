Гол Хименеса принес «Вулверхэмптону» минимальную победу над «Лидсом»

Футболисты «Вулверхэмптона» минимально обыграли «Лидс» (1:0) в матче пятого тура АПЛ.

Единственный гол был забит во втором тайме усилиями форварда Рауля Хименеса (70-я минута).

Отметим, что на 53-й минуте после просмотра VAR был отменен гол защитника гостей Роман Сайсса.

Таким образом, «волки» добились второй победу кряду в чемпионате и поднялись на шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Его сегодняшний соперник с семью очками идет на десятой строчке.

25 октября «Вулверхэмптон» сыграет дома с «Ньюкаслом», а двумя днями раньше «Лидс» отправится в гости к «Астон Вилле».