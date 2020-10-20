Егор Сорокин: «Краснодар» будет выкладываться на максимум в матче с «Ренном»

– «Ренн» – очень хороший и сильный соперник, будет непростой матч. Каждый футболист «Краснодара» будет выкладываться на максимум, чтобы добиться положительного результата. Из «Ренна» могу выделить, наверное, центр поля, где играют Н’Зонзи и Камавинга, – сказал Сорокин во время предматчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего россиянина шесть матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

Встреча с «Ренном» во Франции состоится сегодня, 20 октября. Начало – в 22:00 мск.