Кенто Хашимото: Мои одноклубники шутят, часто называя меня нападающим

– Очень счастлив, что уже побил свой рекорд по забитым мячам за сезон. Но отмечу, что партнеры по команде помогают мне и делают хорошие передачи. Одноклубники шутят, часто называя меня нападающим. Но я всем отвечаю, что являюсь опорным полузащитником, а не форвардом, – цитирует Хашимото клубная пресс-служба ростовчан.
Напомним, что 27-летний японец перешел в «Ростов» в июле этого года из «Токио» за 800 тысяч евро. В десяти матчах за команду он забил пять голов, четыре из которых стали победными.
После 11 туров подопечные Валерия Карпина занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.
Кенто Хашимото: «Одноклубники часто называют меня нападающим»— Football Club Rostov (@rostovfc) October 20, 2020
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Полузащитник «Ростова» рассказал о своих голах за наш клуб.
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