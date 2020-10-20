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20 октября 12:30
автор: Владислав Корегин

Кенто Хашимото: Мои одноклубники шутят, часто называя меня нападающим

Опорный полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото рассказал о своем пребывании в российской команде.

– Очень счастлив, что уже побил свой рекорд по забитым мячам за сезон. Но отмечу, что партнеры по команде помогают мне и делают хорошие передачи. Одноклубники шутят, часто называя меня нападающим. Но я всем отвечаю, что являюсь опорным полузащитником, а не форвардом, – цитирует Хашимото клубная пресс-служба ростовчан.

Напомним, что 27-летний японец перешел в «Ростов» в июле этого года из «Токио» за 800 тысяч евро. В десяти матчах за команду он забил пять голов, четыре из которых стали победными.

После 11 туров подопечные Валерия Карпина занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

источник: ФК «Ростов»
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