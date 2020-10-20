Источник: РФС хочет провести матч сборной России с Молдавией в Сочи, а не в Кишиневе

Российский футбольный союз хочет провести переговоры с Молдавией по поводу переноса товарищеского матча между национальными командами из Кишинева в Сочи.

По информации телеграм-канала «Мутко против», основной причиной подобного решения является пандемия коронавируса, из-за которой российские игроки национальной команды могут остаться в Молдавии в случае хотя бы одного положительного теста на Covid-19.

Также отмечается, что другим веским поводом изменить место проведения матча являются хорошие погодные условия, которые может предложить Сочи в отличии от Кишинева В данный момент, ведутся переговоры с молдавской стороной.

Напомним, товарищеская встреча между Молдавией и Россией запланирована на 12 ноября.