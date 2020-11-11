Айртон заразился коронавирусом

Официальный сайт Бразильской конфедерации футбола сообщил о том, что у левого защитника «Спартака» Лукаса Айртона был выявлен коронавирус.

Отмечается, что 23-летний игрок сдал положительный тест на Covid-19 в расположении олимпийской сборной Бразилии. Таким образом, футболист красно-белых пропустит две товарищеских встречи с Южной Кореей (14 ноября) и Египтом (17 ноября).

В нынешнем сезоне Айртон принял участие в 14 матчах Российской Премьер-лиги, забив два гола и отдав один ассист. После 14 туров «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице.