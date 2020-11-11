Сегодня Марадона выписан из больницы

Бывшему капитану и главному тренеру сборной Аргентины удалили субдуральную гематому.
Как сообщает Football Italia, Марадона в среду, 11 ноября, был выписан из больницы.
- Он преодолел самый трудный и деликатный момент своей жизни К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо и полон решимости скорее поправиться. Важно то, что он думает только о выздоровлении и окружен своими близкими. В этот момент ему просто нужны забота и спокойствие, - рассказал адвокат Марадоны Матиас Морла.
источник: Football Italia