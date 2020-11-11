Кай Хаверц: Переход в «Челси» является важным шагом в моей карьере

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал о том, почему он принял решение выступать в составе «аристократов».

– Для меня это было важно иметь клуб с видением своего дальнейшего будущего. В «Челси» собралась молодая команда, в которой много отличных игроков. Мы хотим построить отличный коллектив и играть в атакующий футбол. Это меня мотивирует. Переезд в Англию также является важным шагом в моем личном развитии, – цитирует хавбека Sport Bild.

Напомним, Хаверц перешел в «Челси» в сентябре 2020 года из «Байера» за 80 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и три ассиста в десяти встречах.