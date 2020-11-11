«Барселона» намерена подписать защитника «Валенсии» Гайя

Левый защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя входит в сферу интересов «Барселоны», информирует Todofichajes.
Руководство «сине-гранатовых» считает 25-летнего игрока отличным кандидатом на замену Жорди Альбы. Отмечается, что ради этой сделки каталонский клуб готов либо продать Хуниора Фирпо, либо предложить валенсийцам вариант с обменом футболиста.
Гайя выступает за «Валенсию» с июля 2014 года. В общей сложности он принял участие в 236 матчах, забил пять голов и отдал 24 ассиста. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца июня 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
источник: Todofichajes