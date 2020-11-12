Шевченко – о поражении Польше: Мы показали очень хорошую игру, но бывают дни, когда ты не забиваешь

– Единственное, чем я сегодня недоволен – это результатом. Мы показали очень хороший футбол, но бывают дни, когда ты не забиваешь. Структурная игра была сегодня очень хорошая, были хорошие комбинации в обороне, играли компактно, но допустили две ошибки. Считаю, что должны дорабатывать с реализацией. Мы не заслуживали поражения сегодня, – сказал Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что вчера в составе польской команды голами отметились Кшиштоф Пентек (40-я минута) и Якуб Модер (63). На 12-й минуте украинский форвард Андрей Ярмоленко не реализовал 11-метровый удар.

Следующий матч подопечных Шевченко состоится 14 ноября против Германии в рамках группового этапа Лиги Наций. Спустя три дня «желто-синие» сыграют со Швейцарией.