«Цзянсу Сунин» впервые в истории выиграл чемпионат Китая, обыграв в финале «Гуанчжоу Эвергранд»

В ответном матче финала чемпионата китайской суперлиги «Гуанчжоу Эвергранд» на своем поле уступил «Цзянсу Сунин» со счетом 1:2.

Поскольку 8 ноября первая игра соперников завершилась вничью 0:0, «Цзянсу Сунин» впервые в истории стал чемпионом Китая.

В конце первого тайма (45+1) был удален полузащитник «Гуанчжоу» Хэ Чао за фол «последней надежды» против бразильца Алекса Тейшейры. После этого бывший игрок сборной Италии и миланского «Интера» Эдер открыл счет ударом со штрафного (45+3).

В начале второго тайма Тейшейра, в прошлом выступавший за донецкий «Шахтер» увеличил перевес «Цзянсу». Вэй Шихао сократил отставание хозяев на 61-й, однако команда, которую тренирует чемпион мира 2006 года итальянец Фабио Каннаваро, не смогла отыграться.

Ранее «Гуанчжоу Эвергранд» восемь раз выигрывал чемпионат китайской суперлиги (в том числе и в прошлом году).