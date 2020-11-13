Сборная Аргентина на своем поле не смогла обыграть Парагвай

Сборная Аргентины поделила очки с национальной командой Парагвая (1:1) в матче третьего тура отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года.

Счет был открыт на 21-й минуте усилиями нападающего гостей Анхеля Ромеро, удачно реализовавшего 11-метровый удар. Спустя 13 минут форвард «альбиселесте» Николас Гонсалес уравнял шансы команд, откликнувшись на передачу Джованни Ло Чельсо.

Отметим, что на 58-й минуте после просмотра VAR был отменен забитый мяч Лионеля Месси – судья в этом эпизоде определил фол у хозяев.

Подопечные Лионеля Скалони набирают семь очков и расположились на первом месте в турнирной таблице. Парагвай идет на четвертой строчке с пятью очками.

В следующем туре сборная Аргентины сыграет в гостях с перуанцами, а Парагвай на своем поле примет Боливию.