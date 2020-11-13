Анатолий Бышовец: Сборной России было полезно наиграть новые связки перед игрой с Турцией

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец подвел итоги товарищеской встречи между сборными России и Молдавии (0:0).

– Сейчас, несмотря на неудачный результат, было полезно наиграть связки, а также подвести команду физически и психологически к матчу с Турцией. Там надо будет действовать на других скоростях. И единоборства будут носить непримиримый характер. Думаю, на подготовке к этой игре были сосредоточены все мысли игроков и тренеров в Кишиневе, – цитируют Бышовца «Известия».

Отметим, что вчера в стартовом составе сборной России дебютировали центральный защитник Игорь Дивеев и нападающий Федор Чалов, выступающие за ЦСКА, а также опорный полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

15 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией в рамках группового этапа Лиги наций, а через три дня встретятся на выезде с Сербией.