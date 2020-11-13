«Севилья» отказалась продавать Кунде в «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде мог перейти в «Манчестер Сити» в минувшее трансферное окно.

По информации Eldesmarque, английский клуб был готов заплатить за 21-летнего француза около 55 миллионов евро, однако испанская сторона отказалась продавать своего игрока, оценивая его стоимость значительно выше.

Напомним, что Кунде является воспитанником «Бордо». В «Севилью» он перешел в 2019 году, подписав пятилетний контракт. В общей сложности на его счету 47 проведенных встреч, в которых он забил четыре гола и отдал один ассист.