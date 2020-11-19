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19 ноября 13:17

Анзор Кавазашвили: Заболотный не соответствует уровню сборной России

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал игру нападающего национальной команды Антона Заболотного в матче против Сербии (0:5) в рамках Лиги наций.

– Я огорчен тем, что у нас никак не могут определиться, кто лучший нападающий на сегодняшний день. Фигура Заболотного не соответствует уровню сборной России. Он совсем не эффективен. Нужно искать более достойную кандидатуру.

Соболев – мальчик-талант, очень пластичный и способный легко перестраиваться в процессе игры. Его навыки могли бы вчера помочь сборной. Заболотный, пусть он на меня не обижается, немного дубоватый, – цитирует Кавазашвили News.ru.

Напомним, что во вчерашнем матче 29-летний россиянин вышел в стартовом составе национальной команды, однако не смог отличиться голевыми действиями и был заменен на 49-й минуте на Дениса Черышева.

Всего на счету Заболотного 11 проведенных встреч за сборную России, в которых он забил лишь один гол.

Подопечные Станислава Черчесова набрали восемь очков и заняли второе место в турнирной таблице своей группы Лиги наций, уступив лидерство Венгрии в последнем туре. Таким образом, они не смогли квалифицироваться в лигу A на следующий турнир.


источник: News.ru
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